ФСИН: обвиняемый в убийстве семьи в Хакасии после выхода из тюрьмы собирался жить в Омске

ТАСС, 6 августа. Федор Панов, задержанный после убийства семьи из пяти человек в хакасском селе Джирим, за полгода до освобождения из колонии в Туве сообщил, что будет жить у своей сестры в Омске. Полицию Омска дважды информировали об установлении административного надзора, сообщила в пятницу пресс-служба УФСИН по Туве.

"Распространяется информация о том, что администрация ЛИУ-2 (лечебно-исправительное учреждение), где отбывал наказание Панов Ф., подозреваемый в резонансном преступлении в Республике Хакасия, не уведомила в установленном порядке органы внутренних дел перед его освобождением. Данная информация не соответствует действительности. За шесть месяцев до освобождения в соответствии с законодательством осужденный Панов Ф. проинформировал администрацию учреждения о том, что после освобождения будет проживать у своей сестры в г. Омске", - сообщили в пресс-службе.

По данным ФСИН, сотрудники ЛИУ-2 направили соответствующий запрос в органы внутренних дел Омска, и получили ответ, что Панов может проживать после освобождения по указанному в запросе адресу. В декабре 2020 года постановлением Кызылского городского суда в отношении Панова установлен административный надзор сроком на три года. Об этом администрация ЛИУ-2 также дважды проинформировала органы внутренних дел Омска. В феврале 2021 года Панов освободился из ЛИУ-2 и убыл в Омск.

Ранее в пресс-службе УМВД по Омской области сообщили, что при освобождении из мест лишения свободы злоумышленник ввел в заблуждение сотрудников пенитенциарной системы относительно своего места жительства. Обязательства по постановке на учет в органы внутренних дел он не исполнил, сотрудниками полиции были начаты меры по установлению его местонахождения. В УМВД по Омской области проводится служебная проверка, которая оценит действия правоохранителей, которые занимались установлением местонахождения ранее судимого гражданина.