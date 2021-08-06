Суд арестовал на два месяца угрожавшего взорвать гранату в кабмине Украины

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева постановил арестовать на два месяца Владимира Прохнича, который угрожал взорвать гранату в здании правительства Украины. Об этом сообщило в пятницу издание "Страна".

По его информации, судья удовлетворил ходатайство прокуроров и мужчину поместили под стражу на 60 дней без возможности освобождения под залог. В ходе заседания министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина заявила, что согласна взять на поруки Прохнича, воевавшего в Донбассе, однако суд ей отказал. По словам адвоката, обвиняемый написал обращение с извинениями по поводу содеянного, признав, что "поступил неправильно и нарушил закон".

В минувшую среду Прохнич, вооружившись боевой гранатой РГН, вошел в здание правительства Украины и угрожал его взорвать. В результате спецоперации он был задержан. По данным главы полиции Украины Игоря Клименко, злоумышленник пошел на это "из-за жизненных обстоятельств". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Прохнич ранее воевал в зоне силовой операции в Донбассе, был дважды ранен.