Глава Якутии потребовал ускорить переброску авиации для тушения лесных пожаров в регионе

ТАСС, 6 августа. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев распорядился эффективнее перераспределять авиацию для тушения лесных пожаров в Якутии. Об этом говорится в официальном Telegram-канале правительства республики.

"Он призвал ускорить направление вертолетов с водосливным устройством на тушение пожара вблизи села Кылайы Усть-Алданского района и Ударник Томпонского района, а также продолжить работу по применению самолета-зондировщика, который вчера вызвал дожди в Сунтарском районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в село Ытык-Кюель, к которому приближается пожар, из близлежащих районов направлено подкрепление с наземной техникой и вертолетом с водосливным устройством. На данный момент ведутся работы по укреплению и расширению минерализованной полосы. Также самолет Бе-200, предназначенный для тушения крупных ландшафтных пожаров, неспособный сейчас работать в районе города Мирный из-за высокой задымленности, будет перенаправлен на аэродром Полярный, где дыма от пожаров гораздо меньше.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. По данным "Авиалесоохраны", в Якутии 6 августа зафиксировано 105 лесных пожаров на площади более 850 тыс. га.