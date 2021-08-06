У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,9

ТАСС, 6 августа. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в пятницу у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 2761,5 км к востоку от чилийского города Пунта-Аренас, административного центра одноименной области, чье население составляет около 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 34,1 км.

Информации об угрозе цунами не поступало.

На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.