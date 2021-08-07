В селе в Бурятии подтопило придомовые участки после осадков

ТАСС, 7 августа. Подтопление придомовых участков зафиксировали после обильных осадков в селе Шартыкей Джидинского района Бурятии, эвакуировали 10 человек. Об этом сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МЧС России.

Отмечается, что ночью с 6 на 7 августа поступило сообщение о том, что в результате обильных осадков между населенными пунктами Шартыкей и Большой Нарын Джидинского района наблюдается поток воды с гор на дорогу.

"Для уточнения обстановки выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия гарнизона в н. п. Шартыкей было выявлено подтопление придомовых участков в восьми домах. Проведена эвакуация 10 человек в н. п. Нижний Торей (сельский клуб). Также имеется перелив через автомобильную дорогу между населенными пунктами Шартыкей и Большой Нарын слоем 10 см в двух местах", - говорится в сообщении.

Как добавили в управлении, интенсивность осадков уменьшилась и наблюдается спад воды.

По информации Бурятского гидрометцентра, 7 августа из-за смещения южного циклона в большинстве районов ожидаются дожди, грозы, сильные дожди, усиление ветра до 20 м/с.