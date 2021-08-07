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Пепловый выброс зафиксировали на вулкане Эбеко в Сахалинской области

Шлейф распространился на 10 км в южном направлении

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс зафиксировали на вулкане Эбеко на Северных Курилах, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"7 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 10 км", - говорится в сообщении.

По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.

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