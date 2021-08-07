В Приамурье в результате паводка подтопило свыше 100 жилых домов

ТАСС, 7 августа. Вода в результате прохождения паводка зашла в 105 жилых домов, подтопила свыше 1,3 тыс. приусадебных участков и 32 участка автомобильных дорог в ряде районов региона. Об этом сообщается в субботу на сайте правительства Амурской области.

"По информации Главного управления МЧС России по Амурской области, по состоянию на 7 августа вода зашла в 105 жилых домов", - сообщили в правительстве. Кроме этого, подтопило 1 309 приусадебных участков, частично подтопило 32 участка автомобильных дорог.

Без автомобильного сообщения остаются 19 населенных пунктов региона. "В селе Александровка Зейского района дежурят на лодочной переправе и перевозят людей спасатели поисково-спасательной группы ПСО Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности", - отмечается в сообщении.

В пункте временного размещения в поселке Новобурейский разместились восемь человек, в поселке Архара - 35 человек, в городе Белогорске - девять человек. Подготовили к развертыванию 19 пунктов временного размещения вместимостью до 800 человек. В Благовещенске для пострадавших от наводнения жителей Благовещенского района развернут пункт длительного пребывания, где разместились 34 человека, в том числе 12 детей.

В проведении аварийно-восстановительных работ на территории области задействовали 732 человека, используется 244 единицы техники, в том числе 42 плавсредства.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера. Вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей. По данным синоптиков, дожди в Амурской области продлятся до конца недели.