В Братске сгорел комплекс ритуальных услуг

ТАСС, 7 августа. Пожар ликвидировали в комплексе ритуальных услуг в Братске в Иркутской области, полностью сгорели два здания, еще два пострадали. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

"Сгорел полностью. Сгорели два старых деревянных здания и пострадали два железобетонных", - сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре в одном из прощальных залов ритуального комплекса поступило в пожарно-спасательную службу в три часа ночи (23:00 мск). К месту направили восемь пожарных расчетов. На момент их прибытия строения охватил огонь. В 05:20 (01:20 мск) пожар локализовали на площади 878 кв.м. В 9 утра (05:00 мск) последствия пожара ликвидировали.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить обстоятельства и причину случившегося.