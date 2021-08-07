Тело мужчины из упавшего в реку автомобиля нашли в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 7 августа. /ТАСС/. Обнаружено тело мужчины, который находился в автомобиле, упавшем в горную реку в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Кантемир Беров.

Вечером 6 августа близ селения Верхняя Балкария Черекского района Кабардино-Балкарии в горную реку упал легковой автомобиль, в котором находились два человека. Подросток смог выбраться самостоятельно и позвать на помощь, судьба водителя оставалась неизвестной.

"По состоянию на 06:50 мск 7 августа работы по поиску водителя 1970 г. р. завершены. В 03:20 машину извлекли из воды, водителя в машине не обнаружили. С наступлением светлого времени суток поиски продолжились по руслу реки Черек, в 06:30 тело водителя обнаружил местный житель вдоль русла реки в семи км от места происшествия", - рассказал Беров.

На месте работает следственно-оперативная группа правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.