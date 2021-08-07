В МЧС заявили о сложной паводковой обстановке в Приамурье

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Приамурье и совершил облет подтопленных территорий, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. С губернатором Василием Орловым обсуждены меры по снижения урона от паводка, аварийные работы, адресную помощь населению.

"Глава МЧС России Евгений Зиничев совершает рабочую поездку в регионы Дальнего Востока, где в настоящее время складывается сложная паводковая обстановка. Началась рабочая поездка с облета подтопленных территорий Белогорского и Благовещенского районов Амурской области", - сказали в МЧС.

По последним данным, в регионе в 29 населенных пунктах подтоплены 105 жилых домов, 1 309 приусадебных участков, один мост и 32 участка дорог. Ограничено движение на трассе Р-297 "Амур". Возможно подтопление 67 населенных пунктов, более 4 тыс. жилых домов и 5,4 тыс. приусадебных участков, 30 участков дорог. Развернуто три пункта временного размещения, в которых находятся 52 человека. В Благовещенске действует пункт длительного поселения, где размещены жители Благовещенского района, чьи дома признаны непригодными для проживания после первой волны паводка. К ликвидации последствий наводнений привлечены 732 человека и 244 единицы техники.

"Работа организована заблаговременно, это дает запас времени для проведения мероприятий по защите населенных пунктов и эвакуации людей до прихода воды. Амурская область за последние годы переживает уже не первый паводок, накоплен большой опыт работы и по проведению превентивных мероприятий, и по ликвидации последствий. Сил и средств в настоящее время достаточно. Но если будет необходимость в дополнительных силах, помощь непременно окажем", - цитируют в пресс-службе Зиничева.

"В настоящее время обстановка в Приамурье, где за летний период пришла вторая волна паводка, чрезвычайно сложная. Паводки проходят на реках Амур, Зея, Селемджа, Томь, Завитая. Уровни опасного гидрологического явления превышены на реках Амур (у села Иннокентьевка), Томь (город Белогорск), Завитая (село Михайловка) - на реках Томь и Завитая превышены уровни исторических отметок", - добавили в МЧС.