В аэропортах Нового Уренгоя и Сургута произошла задержка рейсов из-за погодных условий

ТАСС, 7 августа. Задержка и отмена нескольких рейсов произошли в аэропорту Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа из-за плохой видимости, сообщили в субботу в Telegram-канале администрации города. По данным онлайн-табло аэропорта Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, задержки также произошли и здесь.

"В аэропорту Новый Уренгой из-за ограниченной видимости отменяют и задерживают рейсы", - говорится в сообщении. Уточняется, что до 8 августа переносятся два рейса S7 Москва - Новый Уренгой.

Также, по данным онлайн-табло, в Новом Уренгое отменены рейсы различных авиакомпаний до мыса Каменного и Уфы, задержаны - до Москвы, Тюмени, Краснодара, Анапы, Новосибирска, Казани, Челябинска, Санкт-Петербурга и других городов.

В Сургуте задерживаются рейсы в Сочи, Москву, Краснодар, Уфу, задержан прилет бортов из Геленджика, Москвы, Саратова, Белоярского, согласно онлайн-табло. В пресс-службе аэропорта не смогли оперативно прокомментировать причины задержек, но жители города делятся в соцсетях фотографиями тумана, накрывшего город.