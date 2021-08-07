Мишустин поручил оказать федеральную помощь дальневосточным регионам, пострадавшим от ЧС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным федеральным министерствам оказать помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций летом 2021 года, и доложить до 1 октября о результатах этой работы. Речь идет в том числе о финансовой поддержке субъектов.

Такую задачу глава кабмина поставил по итогам совещания о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока. "Оказать в установленном порядке необходимую помощь, в том числе финансовую, субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в июне - июле 2021 года", - говорится в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.

Поручение дано МЧС России совместно с Минфином, Минприроды, Минстроем, Минтрансом, Минсельхозом, Минздравом, Минпросвещения, Минэнерго России, иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. О проделанной работе ведомства должны доложить в правительство РФ. Выполнить поручение требуется до 1 октября 2021 года.

Кроме того, члены правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке должны обеспечить личное участие в работе на территории субъектов Дальнего Востока.

МЧС России поручено при участии региональных властей проработать вопрос о создании при региональных комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности постоянно действующих оперативных штабов под руководством начальников территориальных органов министерства. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 октября 2021 года.

В свою очередь Роспотребнадзор вместе с органами исполнительной власти дальневосточных регионов должен принять меры по обеспечению санитарных и противоэпидемиологических требований в районах, пострадавших от стихийных бедствий.