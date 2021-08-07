В Черкесске загорелся строительный магазин

ЧЕРКЕССК, 7 августа./ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в строительном магазине Черкесска в Карачаево-Черкесии на площади 800 кв. метров. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по КЧР.

"В 09:40 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по КЧР поступила информация о том, что по улице 1-я Подгорная, 51Б произошло возгорание в магазине строительных товаров. Площадь пожара по предварительной информации составляет 800 кв.м", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения МЧС в составе 24 человек и 8 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

"В 10:41 пожар в магазине строительных товаров в городе Черкесске локализован на площади 800 кв. метров", - сообщили в пресс-службе.