Трехметровый гребнистый крокодил напал на военного на северо-востоке Австралии

СИДНЕЙ, 7 августа. /ТАСС/. Трехметровый гребнистый крокодил напал на солдата, ловившего рыбу в реке Локхарт на северо-востоке Австралии. Об этом сообщила полиция штата Квинсленд в субботу.

"Нападение крокодила произошло 6 августа 2021 года в районе реки Локхарт на полуострове Кейп-Йорк [северо-восточная оконечность]. Экстренные службы были уведомлены о том, что двое мужчин получили тяжелые травмы, один из них в критическом состоянии", - указано в совместном сообщении полиции и департамента защиты окружающей среды.

Инцидент произошел в отдаленном и труднодоступном месте недалеко от поселка Портленд-Роудс, где группа австралийских солдат разбила лагерь для рыбалки. Один из военнослужащих вошел в реку, и на него напал трехметровый крокодил. Его сослуживец, бывший неподалеку, пришел на помощь пострадавшему, и совместными усилиями им удалось отогнать хищника. Позднее армейский врач, оказавшийся в составе группы, оказал солдатам первую помощь и вызвал спасателей.

По словам оперативного дежурного скорой помощи штата Дениса Салливана, один из пострадавших получил серьезные травмы мягких тканей головы и торса, а второй - многочисленные резаные травмы обеих рук. Вертолет санитарной авиации доставил пострадавших в госпиталь.

Команда рейнджеров департамента защиты окружающей среды штата Квинсленд была направлена к месту нападения крокодила, чтобы собрать дополнительную информацию об инциденте и выяснить, какие меры необходимо принять для обеспечения безопасности людей.