Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Водитель и пассажир Toyota Camry погибли в результате столкновения с двумя "Камазами" на трассе Ростов - Ставрополь в Песчанокопском районе, сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

"В 05:45 водитель 2000 года рождения, управляя Toyota Camry, двигаясь по направлению из Ростова в Ставрополь, по предварительным данным, столкнулся с автомобилем "Камаз" под управлением водителя 1989 года рождения, после этого Toyota Camry допускает неуправляемый занос, выезжает на полосу встречного движения и сталкивается со встречно идущим "Камаз", под управлением водителя 1966 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в результате ДТП погибли два человека: водитель и пассажир 2000 года рождения Toyota Camry". "По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося", - сообщается в пресс-релизе.