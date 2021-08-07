С поезда Мурманск - Адлер госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. В больницы Кубани доставили 20 детей с поезда Мурманск- Адлер с подозрением на кишечную инфекцию, еще 15 детей, у которых отмечались симптомы, продолжили следование по маршруту после медосмотра, сообщили в субботу в пресс-службе СКЖД.

"Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 Мурманск - Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию. Еще 15 несовершеннолетних пассажиров с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения после медицинского осмотра", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение. В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 детей, отмечается в сообщении пресс-службы.