Экскаватор повредил газопровод в жилом районе в Нижневартовске

ТАСС, 7 августа. Экскаватор повредил газопровод диаметром 500 мм в жилом районе в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Газ перекрыли, угрозы жителям нет, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 15:55 (13:55 мск - прим. ТАСС) на улице Героев Самотлора в районе дома №30 при проведении строительных и дорожных работ экскаватором был поврежден трубопровод диаметром 500 мм. На месте работают начальник от газовой службы, главные инженеры и два специалиста. Они перекрыли задвижку, газ в трубу не поступает, угрозы жителям нет. На место выехали сотрудники МВД и пожарной части", - сообщили в пресс-службе.

По уточненным данным пресс-службы, дома рядом с участком не газифицированы. Газопровод подавал газ к котельной, и после его перекрытия для объекта была задействована резервная линия газоподачи.