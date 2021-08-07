Власти рассмотрят вопрос предоставления временного жилья из-за взрыва газа в доме на Ямале

ТАСС, 7 августа. Специалисты устанавливают состояние конструкций и стен многоквартирного дома в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где произошел взрыв газа. Будет решаться вопрос о необходимости предоставления временного жилья, сообщается в субботу в Telegram-канале администрации города.

"Ведется обследование конструкций дома, стен. Необходимо установить, есть ли угроза обрушения. Жильцы подъезда эвакуированы. Уточняется информация о необходимости предоставления временного жилья. Подъезд охраняют сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел на третьем этаже в доме №7Г на улице Молодежной, сигнал о случившемся поступил в 11:23 мск. Частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде. Из дома были эвакуированы 16 человек. Открытое горение было ликвидировано на площади 50 кв. м, в тушении принимали участие 29 человек и семь единиц техники.