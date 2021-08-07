У якутского села Ытык-Кюель остановили верховой пожар

ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Верховой пожар у села Ытык-Кюель, райцентра Таттинского района Якутии, остановлен, идет окарауливание кромки пожара. Об этом сообщает в субботу оперштаб региона.

"В результате совместной работы пожарных, местных жителей, добровольцев и с помощью вертолета с водосливным устройством [авиакомпании] "Полярные авиалинии" удалось остановить верховой пожар в Ытык-Кюеле. Ведется окарауливание кромки пожара", - приводит оперштаб слова первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова.

Верховой лесной пожар приблизился к селу Ытык-Кюель Таттинского района. Все силы в субботу находились в режиме повышенной готовности из-за сильных порывов ветра на территории района. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, пламя распространилось на площади в 28 000 га, по информации районного ЕДДС, пожар находится в 3 км от деревни.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.