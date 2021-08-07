Самолеты Военно-транспортной авиации приступили к тушению пожаров в Иркутской области

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Самолеты Военно-транспортной авиации (ВТА) приступили к тушению пожаров в Иркутской области. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Самолеты ВТА приступили к тушению природных пожаров в Иркутской области. Экипажи самолетов Ил-76 выполнили два вылета, сбросив 84 тонны воды на очаги пожара в районе населенного пункта Непа", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, за сутки экипажи ВТА выполнили шесть вылетов, сбросив более 250 тонн воды для тушения пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника. Всего за три дня было выполнено тринадцать самолетовылетов, на очаги пожара в заданном районе самолетами ВТА сброшено 546 тонн воды.

Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара, оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны воды, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.