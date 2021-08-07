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Пандемия COVID-19

Полиция применила слезоточивый газ на акции против санпропусков в Лионе

Экстремисты, находившиеся в числе манифестантов, бросали в правоохранителей камни и бутылки

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Силы правопорядка в городе Лион на востоке Франции массово применили в субботу слезоточивый газ для наведения порядка на манифестации против новых санитарных мер по борьбе с пандемией. Об этом сообщил телеканал BFM.

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Большая часть манифестации в Лионе прошла спокойно. Инциденты произошли уже в завершении акции, когда колонна, в которой насчитывалось не менее 2,5 тыс. манифестантов, вышла к конечному пункту - площади Белькур, одной из самых больших в стране.

Экстремисты, находившиеся в числе манифестантов, стали бросать в полицейских камни и бутылки. Полиция ответила применением газа. В настоящее время спокойствие в центре Лиона восстановлено, манифестация завершилась.

Инцидент в Лионе стал на данный момент единственным крупным в ходе нынешнего четвертого по счету дня общенациональных протестов против расширенного применения санитарных пропусков.

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