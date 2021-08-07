{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два вертолета привлекли к тушению пожара на полигоне ЛИИ им. Громова в Луховицах

Возгорание произошло на площади 7 га

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Два вертолета привлечены к тушению пожара на территории летно-исследовательного института имени Громова в Луховицах. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telagram-канале.

"Два вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах. Пожар произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова на площади 7 га", - сообщает департамент.

Вертолеты оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, которое позволяет сбрасывать на очаг возгорания одновременно до 5 тонн воды.

Теги
Россия
Лесные пожары в России
В МЧС сообщили, что пожар в селе Бясь-Кюель в Якутии локализован
Сгорели 33 дома
Читать полностью