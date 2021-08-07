Два вертолета привлекли к тушению пожара на полигоне ЛИИ им. Громова в Луховицах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Два вертолета привлечены к тушению пожара на территории летно-исследовательного института имени Громова в Луховицах. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telagram-канале.

"Два вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах. Пожар произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова на площади 7 га", - сообщает департамент.

Вертолеты оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, которое позволяет сбрасывать на очаг возгорания одновременно до 5 тонн воды.