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Пострадавший при взрыве газа на Ямале находится в удовлетворительном состоянии

По информации регионального ГУ МЧС, госпитализированному 38 лет, у него ожоги кистей

ТАСС, 7 августа. Мужчина, пострадавший во время взрыва газа и последовавшего возгорания в многоквартирном доме в Новом Уренгое (ЯНАО), находится в удовлетворительном состоянии. Об это сообщается в субботу в Telagram-канале администрации города.

"Мужчина, пострадавший при возгорании, был доставлен в городскую больницу. Состояние удовлетворительное", - отметили в мэрии.

По информации регионального ГУ МЧС, госпитализированному 38 лет, у него ожоги кистей.

Взрыв газа произошел на третьем этаже в доме 7Г по улице Молодежной, сигнал о случившемся поступил в 11:23 мск. Пострадал один человек, частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде. Из дома были эвакуированы 16 человек. Открытое горение было ликвидировано на площади 50 кв. м, в тушении принимали участие 29 человек и семь единиц техники.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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