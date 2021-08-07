Риска обрушения в подъездах в доме на Ямале, где произошел хлопок газа, нет

ТАСС, 7 августа. Риск обрушения в не поврежденных при взрыве газа подъездах дома в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа отсутствует. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале администрации города.

"По предварительной оценке, для соседних подъездов рисков обрушения нет. Принято решение поэтапно восстановить подачу коммунальных ресурсов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по поручению главы города Андрея Воронова специализированные организации оценивают состояние несущих конструкций подъезда, в квартире которого произошел взрыв. Идет оценка ущерба и определение сроков восстановления общего имущества дома. Также проведено уточнение списка проживающих, при необходимости будут предоставлены квартиры из маневренного фонда.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, начата проверка. "Прокуроры оценят соблюдение законодательства при эксплуатации расположенного <…> в многоквартирном доме внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также полноту, своевременность и эффективность действий должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного и муниципального жилищного контроля", - говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел на третьем этаже в доме 7Г по улице Молодежной, сигнал о случившемся поступил в 11:23 мск. Пострадал один человек, частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде. Из дома были эвакуированы 16 человек. Открытое горение ликвидировали на площади 50 кв. м, в тушении принимали участие 29 человек и семь единиц техники.