МЧС направило в Мордовию еще два самолета для тушения природного пожара

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Два самолета Ил-76 МЧС России направлены на тушение крупного природного пожара в Мордовии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Сегодня к месту тушения пожара дополнительно направлены еще два самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами. Проводится наращивание наземной группировки", - сказали в ведомстве.

Всего в тушении участвуют 600 человек и 130 единиц техники, включая аэромобильные группировки мордовского и нижегородского главков МЧС. Авиационная группа состоит из самолета Бе-200, двух вертолетов Ми-8 МЧС, а также двух самолетов Ил-76 Министерства обороны.

Пожар в мордовском заповеднике им. П. Г. Смидовича возник 3 августа из-за грозового разряда, от которого загорелась сухая трава и валежник. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации, площадь активного горения составляет 13 га.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Площадь заповедника превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.