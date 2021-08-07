Удар молнии стал причиной пожара в жилом доме под Владимиром

ВЛАДИМИР, 7 августа. /ТАСС/. Удар молнии, по предварительным данным, стал причиной пожара в частном жилом доме в деревне Аленино Владимирской области. Об этом в субботу сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в Аленино Киржачского района поступило днем 7 августа.

"По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение второго этажа дома. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 96 кв. м. К ликвидации пожара привлекалось три единицы техники, 10 человек личного состава. Предварительная причина возникновения пожара - удар молнии", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления, в результате пожара никто не пострадал.