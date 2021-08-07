Греческим пожарным удалось ограничить пожар в центральной области Аттика

АФИНЫ, 7 августа. /ТАСС/. Природный пожар в центральной греческой области Аттика удалось ограничить. Об этом сообщил в субботу вечером на внеочередном брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию действий в кризисных ситуациях.

"Приложив титанические усилия минувшей ночью и в течение всего дня сегодня, люди, которые сражались с несколькими фронтами огня, сумели на данный момент ограничить пожар в Аттике", - сказал Хардалиас. Он сообщил, что на оперативном совещании под руководством государственного министра Йоргоса Герапетритиса принято решение следить за ситуацией в течение всей ночи в районах Аттики, где пожар затихает.

"Мы продолжаем вести крупную битву с огнем на [острове] Эвбее, в [области] Илия (Элида) и других районах, где огонь еще не взят под контроль", - сказал замминистра, отметив, что в течение ночи усилия будут продолжаться с неослабевающей интенсивностью. Хардалиас также процитировал заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о том, что возмещение ущерба всем пострадавшим будет первым политическим приоритетом правительства и все территории, где сгорели леса, будут считаться подлежащими для лесопосадок.

"На Эвбее битва с огнем будет продолжаться всю ночь. Пожар там создал два фронта. В южной части острова ситуация стабильная, мы постоянно пытаемся ее улучшить, в то время как в северной части ситуация остается крайне сложной", - сказал Хардалиас. Он отметил, что силы пожарных на острове были усилены и в настоящее время там действуют 475 человек с пожарной техникой, а также 35 пеших пожарных подразделений, которые были усилены через Европейский механизм гражданской защиты пожарными из Румынии и Украины. До позднего вечера воду на очаги огня сбрасывали восемь вертолетов и девять пожарных самолетов, в том числе самолеты, предоставленные Швецией, а также российский самолет-амфибия Бе-200.

Силы береговой охраны и военно-морских сил находятся в состоянии готовности к новой эвакуации жителей Эвбеи, если потребуется, сказал замминистра. По сообщению телеканала "ЭРТ-1", на паромах с побережья поселка Лимни на Эвбее в субботу вечером были перевезены в безопасный район на острове более тысячи местных жителей, которые оказались в огненной ловушке, так как пламя подступало к поселку с разных сторон.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов, что привело к появлению десятков лесных пожаров. В ряде мест, как предполагают, причинами возгорания были поджоги. В субботу температура воздуха днем упала до 32-34 градусов, однако с понедельника на несколько дней в страну возвращается 40-градусная жара.