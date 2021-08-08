Губернатору Нью-Йорка могут предъявить уголовные обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Обвинения в уголовном правонарушении могут быть предъявлены губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо по итогам рассмотрения прокуратурой заявления, поступившего от одной из его предполагаемых жертв. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции шериф округа Олбани Крейг Эппл.

"Нам предстоит проверить множество фактов, а также допросить большое количество людей", - подчеркнул он. В минувшую пятницу одна из женщин, предположительно подвергшаяся домогательствам со стороны губернатора Нью-Йорка, подала заявление о возбуждении против него уголовного дела. Сотрудница администрации штата, имя которой не разглашается, первой из 11 женщин, выступивших ранее с подобными обвинениями, подала властям официальную жалобу. Шериф заявил, что пока не готов опубликовать данный документ, однако подчеркнул, что его содержание носит "сексуальный характер".

"Мы связались с офисом генпрокурора штата [Летиции Джеймс] и запросили материалы для проведения собственного расследования", - сказал шериф Олбани, подчеркнув, что прокуратура будет сотрудничать с правоохранителями в рамках их изысканий. "По итогам допроса свидетелей и анализа фактов мы вместе с окружным прокурором примем решение о предъявлении [губернатору] уголовных обвинений", - заявил Эппл. Он отметил, что пока не готов обозначить временные рамки данного расследования, уточнив, что статус обвиняемого не повлияет на его ход.

В минувший вторник генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, которая является членом Демократической партии, заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек из числа своих подчиненных, а также не имеющих отношения к администрации Нью-Йорка. Прокуратура штата пока не предъявила Куомо каких-либо обвинений. С призывом к губернатору подать в отставку выступили несколько законодателей от Нью-Йорка, мэр одноименного мегаполиса Билл де Блазио, а также президент США Джо Байден.

Сам губернатор заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отвергает обвинения в свой адрес.