В Якутии за сутки ликвидировали 11 природных пожаров на площади более 50 тыс. га

ЯКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Одиннадцать природных пожаров ликвидировано за сутки на территории Якутии на площади свыше 50 тыс. га, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС России.

"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Таттинского, Усть-Алданского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 123 очага из 155 действующих природных пожаров. За сутки ликвидировано 11 пожаров на общей площади свыше 50 тыс. га и локализовано девять на площади более 39 тыс. га", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах Бясь-Кюель, Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник и Сюльдюкар задействованы специалисты МЧС России. "Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. В Кобяйском, Томпонском и Мирнинском районах была задействована авиация ведомства, произведено 13 сливов и сброшено 108 тонн воды", - добавили в управлении.

За сутки на тушении природных пожаров было задействовано 3 575 человек и 511 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны. "За сутки группировка сил привлеченного состава увеличилась на 395 человек, количество техники увеличилось на 63 единицы за счет наращивания сил на действующие пожары в Горном и Кобяйском районах", - сказали в МЧС.

Как сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, в регионе действуют 155 пожаров на площади, пройденной огнем, свыше 3 млн га. Тушат 71, обнаружено семь новых пожаров. Пожары угрожают населенным пунктам Бясь-Кюель, Кюерелях, Магарас, Кептин в Горном районе, Кальвица, Ситте, Сангар в Кобяйском районе, Ытык-Кюель в Таттинском районе, Ударник в Томпонском районе, Хомустах, Далыр, Дюллюкю в Верхневилюйском районе.

По данным Якутского гидрометцентра, 8 августа на территории центральных, заречных и Кобяйского районов сохранится погода без осадков. Ожидается ветер юго-восточный 3-8 м/с, порывы ветра до 9-14 м/с, в Кобяйском районе - до 13-18 м/с. Температура воздуха составит 22-27 градусов тепла. Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.