Автомобиль разбился в Новой Зеландии

ТАСС, 8 августа. Пять человек погибли, один получил серьезные травмы в результате удара автомобиля о бетонную опору линии электропередачи в городе Тимару на Южном острове Новой Зеландии. Об этом в воскресенье сообщила газета The New Zealand Herald со ссылкой на полицию.

Сообщается, что инцидент произошел вечером в субботу. Водитель машины, состояние которого оценивается как тяжелое, был доставлен в больницу.

По данным издания, среди погибших был как минимум один подросток в возрасте 15 лет. Не все находившиеся в машине пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.