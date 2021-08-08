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Автомобиль разбился в Новой Зеландии

Пять человек погибли, один получил серьезные травмы

ТАСС, 8 августа. Пять человек погибли, один получил серьезные травмы в результате удара автомобиля о бетонную опору линии электропередачи в городе Тимару на Южном острове Новой Зеландии. Об этом в воскресенье сообщила газета The New Zealand Herald со ссылкой на полицию.

Сообщается, что инцидент произошел вечером в субботу. Водитель машины, состояние которого оценивается как тяжелое, был доставлен в больницу.

По данным издания, среди погибших был как минимум один подросток в возрасте 15 лет. Не все находившиеся в машине пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

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