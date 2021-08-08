В Амурской области в результате прохождения паводка подтоплено более 80 км дорог

ТАСС, 8 августа. Паводок подтопил более 80 км автомобильных дорог в Амурской области, без транспортного сообщения находятся 24 населенных пункта. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

"В Амурской области подтоплено более 80 км автомобильных дорог, восемь водопропускных труб и шесть мостов. Без транспортного сообщения остались 24 населенных пункта на территории восьми муниципальных образований. К 10 населенным пунктам возможен проезд только на технике повышенной проходимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожники приступают к восстановительным работам, как только с участков сходит вода. Проведение восстановительных работ осложняется неблагоприятными погодными условиями и гидрологической обстановкой.

За сутки специалистам удалось привести в порядок проезд к селу Валуево Завитинского района, поврежденный участок трассы Завитинск - Поярково - Платово восстановлен. "Заканчиваются работы на участке дороги Новоспасск - Каменка Архаринского района. Восстановлен проезд по трассе Бурея - Родионовка - Бахеревка в Бурейском районе. В Ромненском районе дорожники заменили водопропускную трубу на участке Пригородное - Поздеевка - Ромны, движение возобновилось. В Селемджинском районе завершаются работы по восстановлению проезда на участке км 1+000 - км 6+000 автодороги Шестой километр - Златоустовск. В Михайловском районе восстановлен проезд к селу Дим по трассе Крестовоздвиженка - Калинино", - добавили в правительстве.

По данным властей, в данный момент восстановлено 119 км дорог, поврежденных паводком первой волны. Заключено 16 государственных контрактов на восстановление еще 72 км дорог.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера. Вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей.