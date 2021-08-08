Уровень реки Амур у Хабаровска превысил отметку неблагоприятного явления

ТАСС, 8 августа. Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки повысился на 10 см, превысив тем самым отметку неблагоприятного явления. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В субботу сообщалось, что уровень Амура у Хабаровска достиг отметки неблагоприятного явления. "По данным Дальневосточного УГМС, по состоянию на утро 8 августа прирост уровня Амура у города Хабаровска за прошедшие сутки составил 10 см, таким образом, река здесь поднялась до отметки 460 см. Для Хабаровска неблагоприятным считается уровень Амура в 450 см, а опасным - 600 см", - говорится в сообщении.

У Комсомольска-на-Амуре отмечается небольшой спад уровня воды - за прошедшие сутки вода опустилась на 4 см до отметки 417 см.

В Нанайском районе в результате прохождения паводка оказались подтоплены два участка дороги, расположенных вблизи береговой черты. В Хабаровском районе подтопленным остается один земельный участок в населенном пункте Корсаково-2. Вода вышла на дорожное полотно на одном участке внутрипоселковой дороги в поселке Гайтер Комсомольского района. На левобережье краевого центра обстановка остается без изменений, в зоне воздействия паводка остаются 380 земельных наделов.

В субботу власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах в связи с осложняющейся паводковой обстановкой.

Согласно штормовому предупреждению, прохождение очередного гребня паводка, смещающегося с верхнего течения реки Амур по территории Хабаровского края, ожидается у города Хабаровск 15-17 августа с достижением отметок 600-650 см (опасное явление - 600 см), а у города Комсомольск-на-Амуре - 22-24 августа с отметками 650-700 см (опасное явление - 650 см).