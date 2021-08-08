В Приамурье в результате паводка подтоплены 183 жилых дома

ТАСС, 8 августа. Вода подтопила 183 жилых дома и зашла на 1 450 приусадебных участков в Амурской области, где сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС России.

"По состоянию на 8 августа в Приамурье подтоплено 183 жилых дома <...> Вода зашла на 1 450 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Частично подтоплены 36 участков автомобильных дорог, два автомобильных моста подтоплены на территории Архаринского района и Белогорского муниципального округа. Без автомобильного сообщения остаются 25 населенных пунктов в Белогорском, Селемджинском, Ромненском, Зейском, Михайловском, Архаринском и Серышевском районах. Организована одна лодочная переправа в селе Александровка Зейского района.

На территории Амурской области в пунктах временного размещения в поселке Новобурейский Бурейского района размещены восемь человек, в поселке Архара Архаринского района находятся 35 человек, в городе Белогорске разместились девять человек. Подготовлен к развертыванию 21 пункт временного размещения.

В аварийно-восстановительных работах на территории Амурской области задействованы 732 человека, 246 единиц техники, в том числе 40 плавательных средств.