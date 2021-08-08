В МЧС заявили, что в Хабаровском крае ухудшается гидрологическая обстановка

ТАСС, 8 августа. Гидрологическая обстановка в Хабаровском крае ухудшается, в связи с чем глава МЧС России Евгений Зиничев поставил задачу минимизировать ущерб от предстоящего паводка. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Министр проконтролировал в Хабаровске готовность всех сил и средств к пропуску паводковых вод. "В настоящее время на территории Хабаровского края наблюдается ухудшение гидрологической обстановки. Уровень реки Амур у краевого центра достиг отметки в 4,5 м вследствие обильных осадков в верхнем течении Амура, а также в бассейнах малых рек, дающих дополнительный приток его водности", - рассказали в МЧС. Выше по течению от Хабаровска наблюдаются значительные повышения уровней воды.

"Важно и дальше вести усиленный мониторинг и анализ складывающейся обстановки <…> Главная наша задача - минимизировать последствия стихии", - отметил Зиничев, слова которого привели в пресс-службе МЧС. Он посоветовал оповещать население при помощи СМИ и SMS-сообщений, подворового обхода, бесед, адресных обращений.

Зиничев напомнил, что это уже не первая волна паводка на территории региона в этом году, многие подготовительные работы прошли еще в начале лета. Благодаря этому удалось избежать значительных подтоплений, всего от паводка пострадали 400 дачных участков на островной части Хабаровска, один земельный участок в Хабаровском районе и один участок внутрипоселковой дороги в Комсомольском районе.

Сейчас для оказания помощи местному населению в готовности к отправке в населенные пункты, расположенные вдоль русла реки, находятся более 200 спасателей МЧС России со специализированным оборудованием и снаряжением.