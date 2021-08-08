В Закаменском районе Бурятии из-за сильных осадков произошел обвал дороги

ТАСС, 8 августа. Обвал дороги произошел в местности села Улекчин Закаменского района Бурятии, там перекрыта проезжая часть. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба республиканского правительства.

"В местности села Улекчин в Закаменском районе произошел обвал дороги. Проезжую часть перекрыли", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, в воскресенье в 08:15 (03:15 мск) от ЕДДС Закаменского района поступило сообщение о том, что на 204-м км региональной автодороги Р-440 (Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск) произошел подмыв насыпи к мосту через реку Улекчин. "В результате чего произошло обрушение пролета моста. Движение было перекрыто, выставлены посты ГИБДД. Организовано оповещение населения в социальных сетях", - добавили в агентстве.

Кроме того, в Джидинском и Закаменском районах республики также регистрируется сложная гидрологическая обстановка из-за прохождения череды циклонов, сопровождающихся ливневыми дождями и градом. Так, по информации правительства, из-за затопления дороги перекрыто движение между селами Нарын и Торей Джидинского района.

"Глава Бурятии вылетел на место ЧС в Закаменском и Джидинском районах", - добавили в пресс-службе.

В селе Улекчин проживают около 1 тыс. человек.