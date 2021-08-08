В ДТП в Татарстане погиб один взрослый и пострадали три ребенка

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, три ребенка пострадали в результате аварии в Высокогорском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Авария произошла 7 августа в 22:04 на дороге Казань - Малмыж на территории Высокогорского района республики. Женщина за рулем Skoda Rapid выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ЗАЗ Шанс.

"В результате ДТП водитель ЗАЗ Шанс погиб на месте. Пострадали три человека - несовершеннолетние пассажиры автомобиля ЗАЗ Шанс 2014 и 2017 годов рождения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Один ребенок в тяжелом состоянии, женщина не пострадала, так как сработали подушки безопасности.

Как рассказали в прокуратуре, ДТП произошло в месте проведения дорожных работ. По факту аварии следственными органами проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Ход и результаты проверки взяты на контроль в прокуратуре.