По меньшей мере пять человек погибли в Индии при падении автомобиля в канаву

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 августа. /ТАСС/. Не менее пяти человек погибли и еще двое получили серьезные травмы в воскресенье утром в северном штате Уттар-Прадеш при падении автомобиля в придорожную канаву. Как сообщает информационное агентство IANS, среди погибших женщина и четверо детей.

Инцидент произошел в округе Мау. По предварительным данным, водитель автомобиля, который следовал в город Горакхпур, не справился с управлением. Пострадавшие доставлены в больницу, полиция начала расследование обстоятельств происшествия.