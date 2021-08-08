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По меньшей мере пять человек погибли в Индии при падении автомобиля в канаву

По предварительным данным, водитель машины, которая следовала в город Горакхпур, не справился с управлением

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 августа. /ТАСС/. Не менее пяти человек погибли и еще двое получили серьезные травмы в воскресенье утром в северном штате Уттар-Прадеш при падении автомобиля в придорожную канаву. Как сообщает информационное агентство IANS, среди погибших женщина и четверо детей.

Инцидент произошел в округе Мау. По предварительным данным, водитель автомобиля, который следовал в город Горакхпур, не справился с управлением. Пострадавшие доставлены в больницу, полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

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