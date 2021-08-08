В двух районах Еврейской автономной области объявили режим ЧС из-за паводка

ТАСС, 8 августа. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) ввели режим чрезвычайной ситуации в Ленинском и Октябрьском районах в связи с прохождением паводка, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Режимы ЧС объявлены в Ленинском районе с 6 августа, в Октябрьском - с 09:00 (02:00 мск) 8 августа", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, в течение недели по территории региона пройдет гребень паводка на реке Амур. По актуальному прогнозу, паводкоопасная ситуация сохранится до 15 августа.

"Сейчас гидрологическая обстановка в Еврейской автономной области развивается в соответствии с прогнозом. На реке Амур наблюдается подъем уровня воды. Вместе с тем подтопление социально значимых объектов и жилых домов не зарегистрировано - объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

По информации регионального главка МЧС России, в настоящее время для проведения превентивных мероприятий в Ленинском районе задействовано 65 человек и 16 единиц техники, в том числе 30 человек аэромобильной группировки Амурского спасательного центра МЧС России. Всего к ликвидации последствий паводка в ЕАО привлечена группировка РСЧС в составе 562 специалистов и 62 единиц техники.