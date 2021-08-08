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В Волгоградской области возбудили дело по факту смерти ребенка в ДТП с пьяным водителем

Виновник аварии покинул место происшествия, однако его задержали

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, в результате чего погиб семилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Накануне вечером в станице Михайловская Урюпинского района Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб семилетний ребенок. По данному факту Урюпинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело по п."б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 45-летний местный житель находился за рулем в нетрезвом состоянии и наехал на семилетнего мальчика. После этого он не остановился и покинул место ДТП. Вернувшись домой, он попытался снять бампер автомобиля, на котором остались следы аварии.

Мужчина задержан, его автомобиль изъят. Следователи подготовили ходатайство об аресте подозреваемого.

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