{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту избиения пенсионерки на Урале

В СМИ ранее сообщили, что сиделка отказалась измерить давление ветерану Отечественной войны, а затем избила пожилую женщину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Прокуратура в Екатеринбурге проконтролирует проведение доследственной проверки по факту избиения 95-летней пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры в воскресенье.

"Прокуратура в Екатеринбурге взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту возможного нанесения телесных повреждений 95-летней местной жительнице. По предварительной информации, в начале августа 2021 года одна из сиделок нанесла телесные повреждения, гематомы пожилой женщине - ветерану труда", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, у пенсионерки зафиксированы многочисленные ушибы. Доследственная проверка проводится по факту заявления родственников.

По данным местных СМИ, сиделка отказалась измерить давление ветерану Отечественной войны, а после избила ее.

Теги
РоссияСвердловская область
Лесные пожары в России
Площадь пожара, возникшего в заповеднике в Мордовии, превысила 3 тыс. га
При этом власти региона отмечают, что эвакуация людей не требуется
Читать полностью