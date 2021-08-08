Прокуратура взяла на контроль проверку по факту избиения пенсионерки на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Прокуратура в Екатеринбурге проконтролирует проведение доследственной проверки по факту избиения 95-летней пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры в воскресенье.

"Прокуратура в Екатеринбурге взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту возможного нанесения телесных повреждений 95-летней местной жительнице. По предварительной информации, в начале августа 2021 года одна из сиделок нанесла телесные повреждения, гематомы пожилой женщине - ветерану труда", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, у пенсионерки зафиксированы многочисленные ушибы. Доследственная проверка проводится по факту заявления родственников.

По данным местных СМИ, сиделка отказалась измерить давление ветерану Отечественной войны, а после избила ее.