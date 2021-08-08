В ДТП в Ростовской области погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Три человека погибли в результате ДТП в Ростовской области, где после столкновения загорелся один из автомобилей. Еще один пассажир пострадал. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла в Мартыновском районе на автодороге Ростов - Волгодонск. "Лада Веста" столкнулась с двигающимся за "Ладой Приорой" ВАЗ-2112. ВАЗ-2112 съезжает в кювет и загорается. Сгорели водитель ВАЗ, трое мужчин пассажиров", - говорится в сообщении. Также пострадал водитель "Лады Веста".

Предварительно установлено, что водитель "Весты" выехал на встречную полосу движения и по касательной столкнулся с "Приорой". Она съехала в кювет. Полиция проводит проверку по факту аварии.