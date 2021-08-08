СК проверит сообщение о травме ребенка на батуте в Забайкалье

ТАСС, 8 августа. Следователи проводят доследственную проверку по информации в СМИ о травмировании семилетнего мальчика при падении с батута. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"8 августа в средствах массовой информации появились данные о семилетнем мальчике, получившем травму при падении с батута на одной из баз отдыха, расположенной на озере Арахлей в Читинском районе Забайкалья. По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку", - говорится в сообщении.

Согласно сообщениям в СМИ, ребенок получил травму средней степени тяжести и был госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу.

Отмечается, что следователи проведут процессуальные и другие мероприятия для установления обстоятельств получения травмы ребенком.