{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проверит сообщение о травме ребенка на батуте в Забайкалье

В СМИ появилась информация о падении семилетнего мальчика с батута на озере Арахлей в Читинском районе

ТАСС, 8 августа. Следователи проводят доследственную проверку по информации в СМИ о травмировании семилетнего мальчика при падении с батута. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"8 августа в средствах массовой информации появились данные о семилетнем мальчике, получившем травму при падении с батута на одной из баз отдыха, расположенной на озере Арахлей в Читинском районе Забайкалья. По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку", - говорится в сообщении.

Согласно сообщениям в СМИ, ребенок получил травму средней степени тяжести и был госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу.

Отмечается, что следователи проведут процессуальные и другие мероприятия для установления обстоятельств получения травмы ребенком.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Лесные пожары в России
Самолет Ил-76 Минобороны поможет тушить пожары в Оренбургской области
Он совершит два вылета в воскресенье и сбросит 84 тонны воды вблизи села Чураево
Читать полностью