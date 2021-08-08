В Красноярском крае в ДТП пострадали три человека

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Женщина и двое детей пострадали в ДТП с участием трех машин в Уярском районе Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительным данным, на 915-м км автодороги Р-255 "Сибирь" 28-летний житель Иркутской области на Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda. От удара Mazda вылетела в кювет и перевернулась. Mercedes продолжил движение и столкнулся с автомобилем Toyota Premio.

"От удара Toyota съехала в правый кювет, а Mercedes в левый. В результате ДТП пострадали 15-летняя девушка - пассажир Mazda, а также пассажиры Toyota: 40-летняя женщина и трехлетний ребенок", - сообщили в главке полиции.

В отношении водителя Mercedes составлены материалы за выезд на встречную полосу, тонировку, отсутствие страховки. Алкогольного опьянения по результатам освидетельствания на месте не выявлено, водитель направлен в медучреждение для возможного определения наркотического опьянения.