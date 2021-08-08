При крушении частного самолета в Латвии погиб пилот

РИГА, 8 августа. /ТАСС/. При крушении небольшого частного самолета в Латвии в воскресенье погиб пилот, а пассажир получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает Государственная полиция республики.

"Сегодня около 13:30 (совпадает с мск) Госполиция получила информацию о том, что на аэродроме в Приекульской волости Цесисского края разбился самолет. Госполиция работает на месте происшествия и выясняет обстоятельства аварии. В результате аварии пострадал пассажир самолета, он был доставлен в медицинское учреждение, а пилот погиб", - говорится в сообщении Госполиции в Twitter.

Агентство гражданской авиации Латвии со своей стороны указало, что разбился зарегистрированный в Литве самолет, в котором находились двое граждан соседней страны. "Агентство гражданской авиации подтверждает, что в окрестностях Цесиса произошло авиационное происшествие с самолетом гражданской авиации. По предварительной информации, самолет осуществлял взлет. Один человек погиб, а второй был госпитализирован", - отметило ведомство на своей странице в Twitter.

В связи с происшествием Госполиция Латвии возбудила уголовное дело.