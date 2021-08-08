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Крупный природный пожар угрожает столице Черногории

Огонь полностью охватил прилегающую возвышенность Мало-Брдо и приближается к жилым объектам в Подгорице

БЕЛГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Крупный лесной пожар охватил возвышенность Мало-Брдо и вплотную приблизился к жилым домам столицы Черногории, города Подгорица. Об этом сообщило Национальное черногорское телевидение.

По его сведениям, огонь полностью охватил прилегающую возвышенность и приближается к жилым объектам. В настоящее время идут работы по тушению пожара.

Мэр Подгорицы Иван Вукович сообщил в своем Twitter, что причиной пожара стал поджог. "Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем (возвышенности вблизи города, на которых ранее были потушены крупные возгорания), кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - написал Вукович.

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