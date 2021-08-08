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Лесные пожары в Греции

Франция направит Греции дополнительную помощь для борьбы с пожарами

Более 50 пожарных машин и 160 спасателей будут на месте в начале следующей недели

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Париж направит Афинам дополнительную помощь для борьбы с природными пожарами. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Чтобы помочь Греции, Франция, проявляя европейскую солидарность, направляет дополнительные средства. Два отряда по борьбе с лесными пожарами в составе 160 спасателей и более 50 пожарных машин будут на месте в начале следующей недели", - написал глава МВД в своем Twitter.

В субботу президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что три спецсамолета Canadair и 80 спасателей направлены в помощь греческим пожарным.

В Греции более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. Это привело к возникновению многочисленных природных пожаров. В настоящий момент греческие пожарные борются с 154 природными пожарами, за последние сутки в стране образовалось 98 новых очагов возгораний.

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ГрецияФранцияЛесные пожары в Греции
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