Франция направит Греции дополнительную помощь для борьбы с пожарами

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Париж направит Афинам дополнительную помощь для борьбы с природными пожарами. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Чтобы помочь Греции, Франция, проявляя европейскую солидарность, направляет дополнительные средства. Два отряда по борьбе с лесными пожарами в составе 160 спасателей и более 50 пожарных машин будут на месте в начале следующей недели", - написал глава МВД в своем Twitter.

В субботу президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что три спецсамолета Canadair и 80 спасателей направлены в помощь греческим пожарным.

В Греции более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. Это привело к возникновению многочисленных природных пожаров. В настоящий момент греческие пожарные борются с 154 природными пожарами, за последние сутки в стране образовалось 98 новых очагов возгораний.