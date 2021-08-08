Нетрезвый мужчина проник через багажную ленту в режимное помещение аэропорта Шереметьево

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мужчина проник во внутреннее помещение аэропорта Шереметьево по багажной ленте и был задержан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Происшествие произошло 28 июля, но о нем стало известно только сегодня. "В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о том, что на третьем этаже терминала "Д" неизвестный мужчина, находясь на багажной ленте, через технологическое окно проник в комплектовочное помещение. Правонарушителем оказался житель Ялты 1994 года рождения", - сказали в пресс-службе.

Нарушителя задержали и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Ему грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Судя по опубликованным в интернете видео инцидента, мужчина был нетрезв. Он беспрепятственно пролез через окошко багажной ленты с рюкзаком, чуть не потеряв его. Момент задержания на видео не попал.