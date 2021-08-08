Вокруг второго по величине города Черногории бушуют природные пожары

БЕЛГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Многочисленные природные пожары бушуют вокруг второго по величине города Черногории - Никшича. Как сообщил в воскресенье портал Vijesti, в окрестностях этого крупнейшего промышленного центра республики без вести пропали пять человек.

"Между районами Голия и Баняна пропали пять человек. Люди измучены и дезориентированы. Идет спасательная операция", - цитирует портал слова директора городской службы защиты и спасения Славко Тадича. "Пожарные делают все возможное, у нас есть поддержка авиации. Но тушение осложняется сильным ветром", - заявил он.

Полиция Никшича задержала в воскресенье 19-летнего молодого человека за поджог в окрестностях города. Против него заведено уголовное дело.