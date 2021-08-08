В результате пожара в многоквартирном доме в Казани погибла девочка

ТАСС, 8 августа. Девочка-подросток погибла в результате пожара в квартире девятиэтажного дома в Казани, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 18:25 мск 8 августа поступило сообщение о пожаре в г. Казань, Советский район, п. Дербышки, ул. Солидарности, д. 21. В 18:53 мск обнаружено тело погибшей девочки, предварительно 13 лет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в квартире на четвертом этаже загорелись вещи, площадь пожара составила 8 кв. м. Открытое горение ликвидировано.