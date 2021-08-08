Один человек погиб после ДТП в Дзержинске

ТАСС, 8 августа. Один человек погиб, трое несовершеннолетних и одна женщина доставлены в больницу после столкновения двух легковых автомобилей в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

"В Дзержинске на Речном шоссе вблизи дома №17 водитель 1973 года рождения, управляя автомашиной Toyota Karina, вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Kia Rio. В результате столкновения водитель автомобиля Toyota Karina получил травмы не совместимые с жизнью. Трое несовершеннолетних пассажиров Toyota Karina и водитель автомобиля Kia Rio доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.